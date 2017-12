Eleccions a Catalunya: Albiol es reivindica com a solució davant d´«aventurers i oportunistes»

El candidat del PPC a les eleccions a Catalunya del 21-D, Xavier García Albiol, va assegurar que el «preocupa sentir» el líder de Ciutadans, Albert Rivera, i va afirmar en aquest sentit «que Catalunya no pot estar en aquests moments tan complicats en mans d'aventurers i oportunistes». Així ho va manifestar en un acte en el qual el PPC va presentar el seu lema de campanya, «Espanya és la solució», que acompanyarà una imatge seva als cartells electorals.

«En moments tan seriosos com aquest, els constitucionalistes hem de tenir les idees clares», va afirmar Albiol, que també va demanar a Rivera que tingui «una miqueta de serietat». Va destacar la importància que el PPC tingui una «força decisiva» després del 21-D per «marcar criteris», ja que el seu partit té «les idees molt clares» i no «projectes dubtosos», perquè «més enllà de les circumstàncies, quan creiem que el camí que cal seguir és el millor, avancem».

Albiol va advertir que «si els independentistes tornessin a tenir majoria tot el que hem patit seria poca cosa amb el que vindria en el futur». A l'acte hi van assistir també els membres de la candidatura del PPC Andrea Levy, Santi Rodríguez, Esperanza García i Daniel Serrano.

Per la seva banda, la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va afirmar que Albiol «és el que millor defensa els interessos d'una Catalunya espanyola i d'una Espanya que no s'entén sense Catalunya» en el marc d 'un país «fort, unit i plural».

En el tradicional àpat nadalenc amb afiliats i simpatitzants del PP de Toledo, Cospedal va assegurar que «necessitem tenir un país fort, unit, que sigui líder, com ho és, entre les grans nacions europees i en el nostre entorn internacional» i per això el Partit Popular «sempre ha defensat una Espanya unida, en la qual tots cabem però on tots hem de tenir els mateixos drets i llibertats».

En aquest sentit, va assenyalar que «per això nosaltres no som sospitosos que a Catalunya pactarem ni amb Esquerra Republicana ni amb Podem, ni amb ningú, i per això el Partit Popular sempre ha estat el referent del partit que defensa la unitat d'Espanya».