Primer «assalt» de la campanya gironina

Sant Julià de Ramis va acollir ahir al matí un vermut polític per escalfar motors de cara a la campanya gironina. Unes 300 persones van trobar-se davant del Pavelló Municipal d'Esports per seguir un debat polític moderat per l'exconseller i exalcalde de Girona, Joaquim Nadal, que va destacar que hagués estat el jovent de Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter qui hagués proposat la iniciativa. Des de l'organització van explicar que l'objectiu de la trobada era «apropar la política als ciutadans» i conscienciar-los de la importància de les eleccions a Catalunya del 21 de desembre.

El vermut va incloure un debat polític en el qual van participar els diferents representants de llistes de les comarques gironines, a excepció de Catalunya en Comú, Ciutadans i Partit Popular, que no van voler participar-hi tot i que havien estat convidats. El debat va durar una hora i mitja i va estar moderat per Nadal, que al principi va bromejar dient: «Tants anys sent moderat, i ara em fan fer de moderador». Nadal també va reconèixer que es tracta d'unes eleccions «singulars», de les quals s'espera que «aclareixin el futur de Catalunya i es desencalli una situació greu».

En el debat hi va participar Gemma Geis, cap de llista per Girona de Junts per Catalunya, que va explicar que mai s'havia posat en política però que l'1-O l'havia fet canviar d'opinió. Per la seva banda, el cap de llista del PSC a Girona, Rafel Bruguera, va voler remarcar que no està d'acord amb l'empresonament dels consellers destituïts i de Sánchez i Cuixart. Davant d'aquestes declaracions, la cap de llista de la CUP, Natàlia Sánchez, li va recriminar que els socialistes haguessin donat suport a l'aplicació del 155. L'alcalde de Sarrià de Ter i número 2 d'ERC a Girona, Roger Torrent, va queixar-se que el PP, Ciutadans i Catalunya en Comú no haguessin assistit al debat.

Parlar de política amb els veïns

L'acte va ser convocat pels dos grups de joves de Sant Julià de Ramis i de Sarrià de Ter amb la voluntat d'acostar la política a la ciutadania. «Ara es parla molt de política per tot el que està passant, i vam pensar que seria una bona opció per fer participar la gent», va indicar l'Isaac Ramió, un dels organitzadors. També va explicar que en cap moment van tenir cap inconvenient per celebrar l'acte malgrat que encara no hagués arrencat la campanya electoral.