Eleccions Catalunya: Carrizosa nega que el 21-D sigui la segona volta de l´1-O

El número dos de Ciutadans a les eleccions a Catalunya del 21 de desembre, Carlos Carrizosa, va assegurar ahir que «el 21-D, afortunadament, no és la segona volta del referèndum il·legal de l'u d'octubre», ja que segons Carrizosa, «aquestes sí que són unes eleccions democràtiques».

Les paraules de Carrizosa responien a l'afirmació que va fer dissabte Carles Puigdemont que, per videoconferència des de Brussel·les, va assegurar que la llista de Junts per Catalunya, encapçalada pel mateix Puigdemont, es pren les eleccions del 21-D «com una segona volta de l'1-O».

En declaracions als mitjans després de visitar un mercat ambulant de Sabadell, el número dos de Cs va indicar ahir que «el que ha de fer Puigdemont és tornar i donar la cara davant els jutges». Segons Carrizosa, aquestes seran «unes eleccions democràtiques amb garanties» i «Junqueras no farà el recompte de vots».

«Fractura social»

D'altra banda, Carrizosa va condemnar l'atac a un pis de Balsareny (Barcelona) on hi havia penjada una bandera espanyola i ho va atribuir a «la fractura social creada pel separatisme». Per aquest motiu «hi ha la necessitat que els partits constitucionalistes s'uneixin per posar fi a la confrontació i a la fugida d'empreses de Catalunya», va dir.