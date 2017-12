Concert de 10.000 músics per la llibertat a Barcelona

La plaça Espanya de Barcelona es va omplir ahir al matí en un concert històric on van participar uns 10.000 músics i cantaires. El recital estava impulsat per Òmnium Cultural i Músics per la Llibertat i va servir per mostrar el compromís del món artístic en la defensa de la llibertat dels presos.

«Fem de la nostra llibertat el nostre himne, fem de la nostra música la nostra veu» va ser el missatge que es va voler donar per aquest concert. En el recital es van combinar obres mundialment conegudes com L'Himne de l'Alegria de Beethoven amb creacions d'autors catalans com Viatge a Ítaca de Lluís Llach. També van sonar Sant Martí del Canigó de Pau Casals o El Cant de la Senyera, de Lluís Millet, amb lletra de Joan Maragall. La batuta la van portar de forma conjunta sis coneguts directors musicals.

Fins dissabte s'havien inscrit en la iniciativa 9.952 participants, dels quals 6.284 eren cantaires i 3.668, músics. Pel que fa a la tipologia d'instruments, hi havia 700 guitarres, 520 violins, 470 saxos, 373 flautes travesseres, 277 clarinets i 216 violoncels. A l'acte també hi van participar diverses cares conegudes del món musical català, com el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. El grup gironí, a més, ja havia estat present al concert que es va fer el dissabte a la tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

En el manifest que es va llegir durant l'acte es va voler expressar el compromís dels participants per la defensa de les institucions i del dret a decidir: «Com a músics, creiem en els valors de la democràcia i la llibertat». També van voler remarcar el poder «transformador» de l'art afegint: «Volem reafirmar el paper fonamental que han de tenir la música i la cultura en la societat del nostre país».

El representant d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va afirmar que el concert havia aconseguit donar caliu a «un fred matí de desembre» .