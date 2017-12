David Madí s´asseurà a la banqueta dels acusats per un delicte fiscal

L'Advocacia de l'Estat s'ha sumat a la petició de presó de la Fiscalia per a l'exsecretari de Comunicació de CDC David Madí, que ha format part del grup d'assessors dels expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont. Si fa unes setmanes el Ministeri Públic va presentar el seu escrit d'acusació, en què reclamava dos anys de presó i multa de 395.560 euros per a Madí, ara ha fet el mateix l'advocat de l'Estat, que representa els interessos de l'Agència Tributària en el procés judicial obert contra diversos empresaris per dos delictes contra Hisenda i un altre de falsedat de document mercantil, segons El Mundo.

En existir dues acusacions en aquest procés, el Jutjat d'Instrucció número 6 de Barcelona ha dictaminat que Madí s'assegui a la banqueta dels acusats, al costat de set persones més, per defraudar l'Agència Tributària el 2011 amb factures falses. L'Advocacia de l'Estat demana dos anys i tres mesos de presó per a Madí i sis empresaris, ja que els considera cooperadors necessaris en els delictes fiscals i en el de falsedat. Segons aquesta acusació i la Fiscalia, Madí suposadament va aportar factures falses per valor de gairebé 195.000 euros.