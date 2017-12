Eleccions Catalunya: La Borsa de Barcelona diu que els mercats estan a l´expectativa des de l´1 d´octubre

El president de la Borsa de Barcelona, Joan Hortalà, ha explicat que els inversors nacionals i internacionals estan «a l'expectativa» des de l'1 d'octubre amb un «fons d'una certa inseguretat per veure què pot passar». Però tot i això, preveu que la borsa espanyola acabarà l'any amb tendència a l'alça.

Hortalà va reconèixer que «la situació política condiciona l'ambient», però explica que d'aquí a finals d'any tenen un pronòstic optimista del tancament de l'exercici: «La previsió que tenim és que acabarem amb una pujada relativament perceptible sobre els índexs actuals», va dir. Hortalà va aprofitar l'ocasió per criticar que els efectes econòmics de la situació política s'han exagerat «molt».

Tot i això, va assegurar que «si no s'arriba a una solució satisfactòria i es confirma que els índexs d'altres tipus d'activitats com el comerç o el turisme entren en davallada, l'economia es pot veure condicionada i òbviament la borsa ho reflectirà». Finalment, va afegir que «fins al mes d'octubre el procés no cotitzava» i va emfatitzar que la borsa es veu influïda per molts altres factors perquè està molt globalitzada.