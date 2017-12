Eleccions Catalunya: Comença una setmana decisiva per a Catalunya

Com segueix ara el procés judicial

Iceta considera una "mala notícia la decisió del jutge"

10:12 h - El jutge Llanera manté a la presó Junqueras, Forn i els Jordis

9:41 h Puigdemont i els quatre consellers cessats ja són davant del jutge a Brussel·les

Dia clau per a Catalunya

Extradició de Carles Puigdemont

Un cop Llarena ha decidit imposar fiances s'inicia tot un procés perquè sis dels investigats puguin sortir de la presó. Els advocats hauran d'aportar les fiances imposades i un cop el Suprem les consigni a un compte de dipòsits de l'alt tribunal, un funcionari pot portar directament l'ordre de llibertat a les presons o fer-ho a través dels jutjats de guàrdia corresponents.Fonts del Suprem han explicat que optaran perquè un funcionari de l'alt tribunal porti la resolució directament a les presons. Aquests trasllats els ha de fer personalment un funcionari, no es poden fer telemàticament.Les entitats i les autoritats polítiques del país no han trigat a reaccionar a la decisió del jutge LlaneraEl primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha qualificat de "mala notícia" la decisió del Tribunal Suprem (TS) de mantenir sota presó preventiva Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Durant un esmorzar informatiu, Iceta ha explicat que el pronunciament no va en el sentit que ell havia "desitjat" i ha expressat que la decisió de deixar en llibertat alguns membres del govern destituït "s'hauria hagut d'estendre al conjunt de membres i als 'Jordis'" ja que les mesures cautelars de presó preventiva dictades sempre li han semblat "desproporcionades". Malgrat això, el socialista ha afirmat que se n'alegrava pels consellers destituïts pel govern espanyol que sí quedaran en llibertat.El jutge deli fixar fiances de 100.000 euros per als altres sis exconsellers.El jutge considera que no hi ha risc de fuga, però sí aprecia risc de reiteració delictiva en el cas deSegons el seu parer, "les seves aportacions estan directament vinculades a una explosió violenta que, de reiterar-se, no deixa marge de correcció o de satisfacció als que es vegin afectats per ella".Els altres sis (els exconsellers) podran sortir de presó si paguen 100.000 euros de fiança, però els imposen compareixences setmanals al TSJ de Catalunya o al jutjat o tribunal de la seva conveniència, la prohibició d'abandonar el país i la retirada de passaport.Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van entrar a la presó el 17 d'octubre pels esdeveniments del 20 i el 21 de setembre. En canvi, els vuit consellers hi va ingressar van el 2 de novembre, per una causa en què se'ls acusa de «rebel·lió, sedició i malversació de fons».Expectació a la porta de la presó d'Estremera abans de la decisió del jutge del Suprem.El president Carles Puigdemont i els quatre consellers que són amb ell a Brussel·les, tots ells destituïts arran del 155, ja són davant del jutge a la capital europea per declarar per l'ordre d'extradició emesa per Espanya . Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig han arribat a quarts de nou a l'edifici Portalis de la justícia belga, i s'espera que la seva vista s'allargui durant tot el dia.La fiscalia belga defensa executar l'ordre d'extradició equiparant als delictes de 'coalició de funcionaris' i malversació els càrrecs de sedició, rebel·lió, malversació, desobediència i prevaricació que els imputa la justícia espanyola. En qualsevol cas, la decisió no s'espera per aquest mateix dilluns: al final de les declaracions el jutge pot decidir citar de nou Puigdemont i els consellers cessats o anunciar la data de la seva decisió. Sigui quina sigui la decisió del jutge, tant la defensa de Puigdemont com la fiscalia podran apel·lar fins a dues vegades.Avui comencen uns dies clau per a Catalunya i que condicionaran el les eleccions catalanes del 21-D. Aquesta nit comença la campanya electoral, i avui també és el dia que el jutge ha comunicat la seva decisió als consellers i als 'Jordis'.A més, avui també ha de continuar la vista de Carles Puigdemont i els altres exconsellers que són a Brussel·les. Després d'aquestes declaracions, la justícia belga haurà de decidir si aprova la seva extradició, demanada per la justícia espanyola.A poc més de quinze dies per a les eleccions de lesdel 21-D, comença una setmana decisiva. En primer lloc, avui a mitjanit s'iniciarà oficialment la campanya electoral, que estarà marcada per les diverses declaracions de la independència fetes o l'aplicació del 155 per part del Govern espanyol.i, tal com ha passat en els comicis anteriors, seran vistes com la confrontació entre independentistes i unionistes. Unes eleccions que, a més, tots els partits han considerat «excepcionals», ja que han estat convocades directament des del Govern espanyol (i no pel president de la Generalitat ), com a conseqüència de les mesures derivades de l'article 155 de la Constitució.El 21-D, doncs, serà la culminació dels esdeveniments dels últims mesos, que on també es va viure l'1-O: un referèndum que des del Govern espanyol es va considerar com a il·legal i que va mobilitzar més de milions de persones enmig de molta polèmica per les actuacions policials.Avui dilluns continuarà la vista a Brussel·les que decidirà sobre l'extradició de Carles Puigdemont . El jutge belga va decidir ajornar les declaracions perquè els advocats de l'expresident i els exconsellers poguessin preparar millor les al·legacions. La jutge de l'Audiència Nacional,, que també va decretar la presó incondicional per a vuit exconsellers, va enviar una ordre europea de detenció a Bèlgica. Els exmembres del Govern es van entregar a la justícia belga el 5 de novembre i van ser posats en llibertat vigilada aquell mateix dia, a l'espera de realitzar la vista.Es calcula que el jutge belga informarà avui o demà si l'euroordre «és procedent» o no. La decisió també pot afectar la campanya, ja que Puigdemont és el cap de llista de Junts per Catalunya