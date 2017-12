Eleccions Catalunya: Comença una setmana decisiva

Avui comencen uns dies clau per a Catalunya i que condicionaran el les eleccions catalanes del 21-D. Aquesta nit comença la campanya electoral, i avui també és el dia que el jutge haurà de comunicar si manté la presó cautelar per a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó i Meritxell Borràs. A més, avui també ha de continuar la vista de Carles Puigdemont i els altres exconsellers que són a Brussel·les. Després d'aquestes declaracions, la justícia belga haurà de decidir si aprova la seva extradició, demanada per la justícia espanyola.

A poc més de quinze dies per a les eleccions de les eleccions a Catalunya del 21-D, comença una setmana decisiva. En primer lloc, avui a mitjanit s'iniciarà oficialment la campanya electoral, que estarà marcada per les diverses declaracions de la independència fetes o l'aplicació del 155 per part del Govern espanyol. Seran les quartes eleccions que viu Catalunya en set anys i, tal com ha passat en els comicis anteriors, seran vistes com la confrontació entre independentistes i unionistes. Unes eleccions que, a més, tots els partits han considerat «excepcionals», ja que han estat convocades directament des del Govern espanyol (i no pel president de la Generalitat), com a conseqüència de les mesures derivades de l'article 155 de la Constitució.

El 21-D, doncs, serà la culminació dels esdeveniments dels últims mesos, que on també es va viure l'1-O: un referèndum que des del Govern espanyol es va considerar com a il·legal i que va mobilitzar més de milions de persones enmig de molta polèmica per les actuacions policials.



Decisió del Tribunal Suprem

En segon lloc, avui també s'ha de saber la decisió del jutge del Tribunal Suprem sobre si deixa en llibertat els polítics i els líders independentistes. Pablo Llarena ha de notificar als vuit exconsellers i als líders d'ANC i Òmnium Cultural si els manté a la presó o acorda posar-los en llibertat. Això tindrà efectes en la campanya electoral, ja que la majoria dels presos estan en les llistes dels partits independentistes. Concretament, Oriol Junqueras és el cap de llista d'ERC i la seva posada en llibertat li permetria assistir al primer acte de campanya. La fiscalia, per la seva banda, ja ha demanat que es mantingui la presó provisional, ja que diu que «no ha vist cap canvi ni en els fets ni en les declaracions» dels presos. En les seves últimes declaracions, els consellers van afirmar que havien acatat l'article 155.

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van entrar a la presó el 17 d'octubre pels esdeveniments del 20 i 21 de setembre. En canvi, els vuit consellers van entrar en presó provisional el 2 de novembre, per una causa que els acusa de «rebel·lió, sedició i malversació de fons».

Extradició de Carles Puigdemont

En tercer lloc, avui dilluns continuarà la vista a Brussel·les que decidirà sobre l'extradició de Carles Puigdemont, Neus Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. El jutge belga va decidir ajornar les declaracions perquè els advocats de l'expresident i els exconsellers poguessin preparar millor les al·legacions. La jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, que també va decretar la presó incondicional per a vuit exconsellers, va enviar una ordre europea de detenció a Bèlgica. Els exmembres del Govern es van entregar a la justícia belga el 5 de novembre i van ser posats en llibertat vigilada aquell mateix dia, a l'espera de realitzar la vista.

Es calcula que el jutge belga informarà avui o demà si l'euroordre «és procedent» o no. La decisió també pot afectar la campanya, ja que Puigdemont és el cap de llista de Junts per Catalunya.