Enquesta eleccions a Catalunya: L´independentisme perdria la majoria absoluta i Cs podria guanyar, segons CIS

Les forces independentistes perdrien la majoria absoluta en escons i Ciutadans podria situar-se com primera força al Parlament, en estreta competència amb ERC, segons l'enquesta preelectoral difosa avui pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

Segons el sondeig, a les eleccions de Catalunya del 21 de desembre es produiria un empat tècnic entre ERC (32 escons) i Ciutadans (31-32), seguits de la llista de Junts per Catalunya que encapçala Carles Puigdemont (25-26) i més enrere el PSC (21), mentre que els comuns i la CUP empatarien a 9 diputats i el PPC es quedaria com última força amb 7.

L'enquesta, elaborada a partir de 3.000 entrevistes realitzades per l'empresa IMOP entre el 23 i el 27 de novembre, assenyala que, en estimació de vot, la candidatura de Ciutadans que lidera Inés Acostades arriba al 22,5% dels vots vàlids, per sobre d'ERC (20,8%), el número u, Oriol Junqueras, roman a la presó.

En tercera posició se situa Junts per Catalunya (16,9%), per davant del PSC de Miquel Iceta (16%) i, ja per sota dels dos dígits, la coalició Catalunya a Comú-Podem (8,6%), la CUP (6,7%) i el PPC (5,8%).

En vot directe, és ERC la que es col·loca en el primer lloc, amb el 17,1%, seguida de la llista de Puigdemont (13,7%), Ciutadans (13,2%) i el PSC (12,1% ).

Els comuns, que presenten com a candidat a la presidència de la Generalitat al portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, obtenen un 6,6% en vot directe, mentre que la CUP, amb Carles Riera en el número u, es situa en un 4,9% i, en darrer lloc, la llista del PPC que lidera Xavier García Albiol es queda en un 2,5%.

Per circumscripcions, Ciutadans venceria a Barcelona amb 21 escons i un 23,4% en estimació de vot, per sobre d'una ERC que aconseguiria 17 diputats i un 19,3%, mentre que el PSC, amb 15 escons i un 16,8 % dels vots, arrabassaria la tercera plaça a Junts per Catalunya, amb 13 diputats i un 15,1% de vots. Els comuns (8 escons), la CUP (6) i el PPC (5) tanquen el repartiment de diputats per Barcelona segons l'enquesta del CIS.

Junts per Catalunya guanyaria a Girona

A Girona, plaça forta de Puigdemont, Junts per Catalunya venceria amb 6 escons i ERC n'obtindria 5, per davant de Ciutadans (3), el PSC (2) i la CUP (1). El bloc sobiranista mantindria els escons de l'any 2015, C's i el PSC en guanyarien un respecte a les anteriors eleccions, que són els que perdrien els Comuns i el PP, que es quedarien sense representació.







A Tarragona, ERC (5) es disputaria la primera plaça amb Ciutadans (4-5), el PSC (3) i Junts per Catalunya (2-3) pugnarían per la tercera, mentre que els comuns, la CUP i el PPC aconseguirien un escó cada un.

A Lleida, ERC seria la més votada i obtindria 5 diputats, Junts per Catalunya aconseguiria 4, un més que Ciutadans, mentre que el PSC, la CUP i el PPC esgarraparien un escó.