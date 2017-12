ERC considera que l´Estat «comet una nova injustícia» amb la presó dels Jordis, Junqueras i Forn

Esquerra Republicana de Catalunya ha fet una primera reacció a la xarxa sobre la decisió del Tribunal Suprem de mantenir la presó provisional dels fins ara vicepresident, Oriol Junqueras, conseller d´Interior, Joaquim Forn, i els líders de l´ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Tot i que a les 13:00 hores està previst que la secretària general, Marta Rovira, faci declaracions públiques, el partit ha considerat en una piulada a Twitter que "l'Estat espanyol comet una nova injustícia" amb la seva decisió, i demana la llibertat per a tots quatre. "Us volem a casa, un volem lliures", escriuen. A més, celebren l´alliberament de Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Jordi Turull, Meritxell Borràs i Josep Rull. "Bentornats", han publicat a la piulada.





Continua la repressió a l'Estat espanyol. Mantenen a la presó el vicepresident Junqueras, el conseller Forn i els Jordis. Us volem a casa! El 21D tu tries: REPRESSIÓ o REPÚBLICA #LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/7TnO93X4YU — JERC?? (@lesJERC) 4 de desembre de 2017

El TS confirma la ignomínia i elimina l´últim vestigi de normalitat democràtica#21D Estat d´Excepció de fet?

Aixequem-nos per la Republica — Ernest Maragall (@ernestmaragall) 4 de desembre de 2017

Tota la solidaritat i tot el compromís amb @junqueras @jcuixart @jordisanchezp i @quimforn Tot plegat un nivell d'indecència incomprensible. L'única resposta possible és guanyar el #21D. Com diu l'Oriol "Sols el poble pot salvar el poble" — Chakir (@ChakirelHomrani) 4 de desembre de 2017

Les joventuts dels republicans,. Dos dels membres de la candidatura d´ERC per a aquestes eleccions també han estat ràpids a la xarxa reaccionant.diu que "el TS confirma la ignomínia i elimina l´últim vestigi de normalitat democràtica" i es pregunta si el 21-D hi haurà "un estat d´excepció de fet". "Aixequem-nos per la República", sentencia.Per la seva part,mostra "tota la solidaritat i tot el compromís amb Junqueras, Cuixart, Sánchez i Forn", i afirma que "tot plegat té un nivell d'indecència incomprensible". "L'única resposta possible és guanyar el 21-D. Com diu l'Oriol ´Sols el poble pot salvar el poble´", conclou.