Espadaler (PSC): «No volem derrotar Catalunya»

El número tres de la candidatura del PSC, Ramon Espadaler (Units per Avançar), ha afirmat que el seu objectiu a les eleccions a Catalunya el 21 de desembre és «vèncer a l'independentisme però no derrotar Catalunya», pel que reivindica la necessitat de derogar l'aplicació de l'article 155 immediatament després de les eleccions catalanes. L'exdirigent d'Unió i candidat a la llista de PSC que encapçala Miquel Iceta reivindica el catalanisme d'«un sol poble» que, en la seva opinió, ha «trencat» l'expresident català i candidat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, amb la seva aposta secessionista.

El que és un «autèntic despropòsit» que Puigdemont, des de Bèlgica i pendent d'una euroordre, segueixi sense descartar la via unilateral després del que ha passat en els últims mesos. En aquest context, va indicar que l'objectiu de la seva candidatura és «vèncer a l'independentisme» que ha governat i «espatllat» Catalunya, però això no significa voler «derrotar» a Catalunya, com poden creure alguns secessionistes.

En aquest sentit, va subratllar que l'independentisme és un sentiment que cal gestionar des de la política, sempre «complint amb la llei», i no amb solucions «estrictament judicials». Espadaler ha defensat la necessitat de derogar l'aplicació de l'article 155 que l'Estat va aplicar com a resposta a la declaració d'independència. «El voldríem derogar el 21-D a les vuit del vespre», va assegurar el democratacristià, que considera que aquesta derogació «s'ha de fer a les urnes».

Tot i això, va manifestar respecte per la decisió d'impugnar al Tribunal Constitucional l'aplicació d'aquest article.