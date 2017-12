L´advocat flamenc de Puigdemont diu que «Espanya vulnera els drets humans»

L'advocat de Carles Puigdemont a Bèlgica, Paul Bekaert, ha assegurat en una entrevista a 'L'Echo' que "Espanya vulnera els drets humans" i que "es pot rebutjar una extradició" en base a aquest argument. En l'entrevista, Bekaert assegura que "quan es tracta d'autonomia i minories, Madrid empresona la gent, és així". Segons ell, el president Puigdemont "no està en fuga". "Ha decidit seguir el seu combat polític, i el farà millor aquí que a la presó", ha defensat l'advocat flamenc. Per Bekaert, "l'únic camí a seguir és que Espanya retiri l'ordre d'arrest europeu" contra Puigdemont i els quatre consellers cessats L'advocat defensa que el cas del president català "és una qüestió de democràcia, no de ser nacionalista". "Espanya viola els drets humans però Juncker i la CD&V (el partit democratacristià flamenc) tanquen els ulls. És una vergonya!", ha dit l'advocat.

"La reacció d'Europa i del Partit Popular Europeu és perillosa", ha afirmat Bekaert, que ha lamentat que si la situació a l'Estat "hagués passat a Polònia" els líders europeus "protestarien". "Hi ha dues vares de mesurar", ha lamentat l'advocat. "Imagineu que el president del parlament flamenc declara la independència de Flandes després d'un referèndum. Us penseu que el posarien a presó? És impensable", ha afirmat.

Segons Bekaert, la defensa del president es basarà en dos arguments, el del "risc" pels seus drets humans i el de la correspondència dels delictes que se li imputen a Espanya amb el codi penal belga. "Però no puc dir res més. L'última vegada el fiscal es va queixar que fèiem el judici als diaris", ha dit.

Bekaert ha recordat que "la directiva europea d'extradició diu clarament que l'ordre d'arrest europea no es pot utilitzar per finalitats polítiques". "No hi ha hagut violència, ni corrupció. I llavors, de què parlem quan parlem de sedició o rebel·lió?", ha afirmat, assenyalant que "fa molt temps" que no hi ha "unitat en el dret penal" criminal europeu i aquests crims no es contemplem com a tals en l'ordre europea de detenció.

L'advocat ha dit que el cas es pot allargar "fins el 2 de gener, si hi ha cassació", és a dir, alguna apel·lació. "Però també podria haver-hi més extensions", ha afirmat.