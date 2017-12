El món periodístic català diu «prou a les pressions i agressions» als professionals de la informació

El món periodístic català ha dit "prou" signant un manifest, impulsat pel Col·legi de Periodistes, contra "les agressions i les pressions" als treballadors dels mitjans de comunicació. En aquest context, els professionals del periodisme, a través del document, han exigit "exercir i preservar un periodisme lliure d'ingerències polítiques, judicials o policials que atemptin contra la llibertat d'expressió i informació". Han demanat també "respecte" per la feina que fan els periodistes tant dels mitjans públics com privats. "No podem estar subjectes a directrius ni amenaces de cap mena que limitin la llibertat d'informació". El manifest reclama a les autoritats públiques que "garanteixin els drets a la llibertat d'expressió i d'informació i que permetin als periodistes exercir amb aquesta llibertat el periodisme".

El manifest assenyala que "la professió periodística ha patit darrerament episodis de coaccions i agressions verbals i físiques" que han estat denunciades pel Col·legi de Periodistes i el sector de la professió i que el text titlla "d'intolerables". Ha alertat que aquestes "intromissions, per poques que se'n produeixin, mereixen una condemna rotunda per part del Col·legi de Periodistes i pel col·lectiu que forma part d'aquesta professió".

Al manifest es fa una crida "a tota la ciutadania a respectar la feina dels professionals de la informació", ja que "la independència periodística no pot estar amenaçada per cap coacció ni agressió". Es fa una crida també als professionals i als mitjans de comunicació a "exercir l'ofici amb la responsabilitat pròpia d'un moment com el que es viu, sempre sota les directrius del Codi Deontològic", i a les autoritats públiques a "garantir i assegurar la protecció dels professionals que exerceixen el periodisme". El col·lectiu de periodistes ha alertat que "qualsevol coacció, agressió o desprotecció dels professionals dels mitjans ens debilita i no contribueix a garantir els drets a la informació que la nostra societat reivindica".

Així es reclama "contra les agressions a periodistes, més respecte i cap ingerència". El document recalca que els professionals del periodisme rebutgen i consideren "inadmissible" que "ningú es prengui la llibertat de decidir" com han de fer la seva feina i menys que marquin les pautes de com s'ha d'informar.

Així mateix, s'indica que el Dret a la informació de la ciutadania "és un pilar bàsic per a la democràcia" i s'apunta que només "una informació professional i responsable, compromesa amb al Codi Deontològic, i lliure d'agressions i pressions, serà la garantia d'independència i pluralitat".

La degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet, ha destacat que "no es tracta d'una casuística només dels mitjans públics, sinó de privats i de tots els professionals de la comunicació que treballen en aquests moments, especialment els públics que anem amb una diana penjada al pit gairebé cada dia".

Han llegit el manifest Jordi López, del Comitè d'empresa de TV3; Joan Maria Morros, cap d'informatius de RAC1; Sergi Vicente, director de Betevé; Marc Colomer, director de l'ACN, i Maria Josep Recoder, degana de la Facultat de Ciències de la Informació de la UAB.



Suports



Fins ara hi ha donat suport, a més dels impulsors del manifest el Col·legi de Periodistes de Catalunya, els comitès professionals i sindicats de TV3, Catalunya Ràdio, RTVE Catalunya, ACN, 'El Periódico', La Xarxa, Betevé, Ràdio Associació de Catalunya, RAC1 i Racó Català; les facultats de Periodisme i Comunicació de les universitats: Universitat de Girona (UDG), Universitat de Lleida (UDL), Universitat de Vic (UVic), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat Ramon Llull (URLL) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També hi ha donat suport el Grup Barnils, Mèdia.cat, Associació de Comunicació Pública, Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC) i el PEN Català; així com els sindicats CCOO, UGT, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), Intersindical-CSC i la Confederació General del Treball (CGT), i el Col·legi Professional de l´Audiovisual de Catalunya (CPAC).