Puigdemont i els quatre consellers cessats ja són davant del jutge a Brussel·les

La policia davant l´edifici de la justícia belga on declaren Puigdemont i els quatre consellers cessats. ACN

El president Carles Puigdemont i els quatre consellers que són amb ell a Brussel·les, tots ells destituïts arran del 155, ja són davant del jutge a la capital europea per declarar per l'ordre d'extradició emesa per Espanya. Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Lluís Puig han arribat a quarts de nou a l'edifici Portalis de la justícia belga, i s'espera que la seva vista s'allargui durant tot el dia.

La fiscalia belga defensa executar l'ordre d'extradició equiparant als delictes de 'coalició de funcionaris' i malversació els càrrecs de sedició, rebel·lió, malversació, desobediència i prevaricació que els imputa la justícia espanyola. En qualsevol cas, la decisió no s'espera per aquest mateix dilluns: al final de les declaracions el jutge pot decidir citar de nou Puigdemont i els consellers cessats o anunciar la data de la seva decisió.

Sigui quina sigui la decisió del jutge, tant la defensa de Puigdemont com la fiscalia podran apel·lar fins a dues vegades.