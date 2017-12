El secretariat nacional de la CUP plega a dos dies de l´inici de la campanya

Els quinze membres del secretariat nacional de la CUP van notificar durant el consell polític de dissabte la seva decisió d'abandonar l'òrgan executiu. Així ho van fer saber a la militància en una carta que va avançar La Vanguardia, on expliquen que obren un «procés de renovació» del secretariat després de «dies de debats» i tenint en compte el «context intern i extern» del mateix òrgan i de la mateixa organització.

En la missiva, indiquen que les eleccions del 21-D són «l'últim repte» que afronten com a equip de treball després de 18 mesos de «tasca col·lectiva». Per aquest motiu, consideren que és un «bon moment» perquè l'organització es doti d'un nou equip de militants per entomar els reptes de futur. «Aquest últim tram de la legislatura ha estat intens i sentim que hem arribat al final del trajecte i que l'organització requereix que un nou equip engegui per dotar l'organització de l'impuls necessari», recullen.

El procés s'iniciarà, segons expliquen a la carta, quan marqui el calendari detallat que se sotmetrà a votació al consell polític el proper 9 de desembre. La data exacta en què començarà el procés s'escollirà d'acord amb la «voluntat de facilitar que hi hagi llistes col·lectives en la convocatòria» tenint en compte que les dates de finals d'any coincideixen amb un període de vacances. Mentrestant, el secretariat nacional mantindrà les seves funcions fins a la proclamació dels nous membres.