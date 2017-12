Colau limitarà el nombre de vehicles amb llicència VTC a Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona i presidenta de l'Àrea Metropolitana, Ada Colau, va anunciar la seva intenció d'elaborar un reglament metropolità per limitar el nombre de vehicles amb llicència VTC que podrà circular en aquest àmbit territorial. Es tracta dels vehicles amb conductor professional que utilitzen plataformes com Uber o Cabify per poder operar. Ara mateix hi ha unes 800 llicències d'aquest tipus exercint, però s'espera que se n'autoritzin 3.000 més. Colau s'empara en les competències sobre trànsit i contaminació que té l'AMB. Tot i que el reglament encara està per fer, l'alcaldessa va apuntar que la referència que faran servir és la proporció que ja estableix la llei estatal d'un vehicle d'aquest tipus per cada 30 taxis, el que suposaria uns 350.

Els taxistes van descartar convocar ara una vaga indefinida després de la reunió amb l'alcaldessa de Barcelona. Així ho van acordar els taxistes en una assemblea a la zona d'espera de taxis de la T1 de l'aeroport de Barcelona-El Prat. Tanmateix, les principals associacions del taxi planegen consultar el sector properament sobre les accions de protesta davant l'arribada de noves llicències VTC. La votació inclourà la possibilitat de convocar una vaga indefinida.