Els comuns asseguren que el procés "s´ha acabat" i es reivindiquen com "la clau del desbloqueig"

Els comuns han arrencat la campanya electoral cap al 21-D amb la intenció de superar el que entenen que ha estat, els darrers mesos, una "política de blocs" en l'eix nacional a Catalunya. De fet, en arrencar des de La Farga de L'Hospitalet de Llobregat aquest dilluns a la nit, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat que el procés "s'ha acabat, s'ha esgotat," i que arrenca a partir de les eleccions del desembre "un nou cicle". "CatECP té molt a aportar a aquesta nova etapa", ha assegurat Colau.

De fet, creuen que té tant a aportar que el cap de llista dels comuns de les eleccions a Catalunya 2017, Xavier Domènech, ha erigit la seva candidatura com "la clau del desbloqueig, del passar pàgina". "La clau de canvi, d'un nou temps de solucions", ha assegurat. "Aquesta clau no ens pertany a nosaltres; la clau del Govern i del Parlament és a les nostres mans; [...] és una clau de tots però té un nom: Catalunya En Comú-Podem", ha reblat Domènech.

"Hi ha un cicle que s'ha esgotat, el procés, el cicle de polarització, de bloqueig, de fractura social, d'una Catalunya dividida en dos que ja no dona més de si". Són paraules de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que s'ha mostrat convençuda que es pot començar una nova etapa. "Enlloc de dividir-nos, apropar-nos".

"El procés s'ha acabat, comença un nou cicle i crec que, modestament però amb ambició, CatECP té molt a aportar a aquesta etapa que Catalunya necessita", ha afirmat la dirigent dels comuns en insistir que existeix una "majoria social transversal".

Considera que cal posar en comú els valors d'aquestes majories per "poder sortir del bloqueig i la política dels blocs". "Alguns ens diuen equidistants i ingenus", ha lamentat Colau en erigir la seva opció com una eina "de futur". "No ens deixarem intimidar, no som aquí per rascar quatre ni cent vots, sinó perquè creiem en el que fem", ha afegit l'alcaldessa de la capital catalana.

Colau vol aquestes majories àmplies no només per superar la "política de blocs" sinó també perquè s'articulin canvis en clau social. Uns canvis que "posin al centre els drets socials, la reactivació econòmica", ha assegurat en reivindicar el rumb que els comuns mantenen a l'ajuntament de Barcelona.



Eleccions catalanes 21D: Domènech i "la clau"

El cap de llista dels comuns ha centrat el seu discurs en una "clau" com a metàfora del que pretenen que signifiqui CatECP al Parlament i al Govern. El dirigent dels comuns ha posat sobre la taula exemples quotidians de ciutadans que per accedir a la universitat, per pagar factures o per tenir una feina amb condicions laborals bones "saben que tenen la clau davant de tantes portes tancades".

I claus en mà, físicament, Domènech ha assegurat que és, doncs, la gent qui té "la clau de les eleccions". "Serem decisius i tenim la clau que necessita el poble; [...] tenim la clau, no tenim la pressa dels fulls de ruta, que mai arriben, però tenim pressa perquè Catalunya no pot esperar", ha assegurat en carregar contra les dirigents de Cs i ERC, Inés Arrimadas i Marta Rovira, pel cara a cara d'aquest diumenge a La Sexta. "No és admissible que en un debat de candidats que volen ser presidentes de Catalunya, que han tingut temps per preparar-lo, no sàpiguen ni quants aturats hi ha, ni quantes dones assassinades per violència masclista. No és admissible", ha insistit Domènech davant d'unes 250 persones.