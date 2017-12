Denuncien una doble agressió a una parella de gais en una platja de Barcelona

Dos joves gais han denunciat davant dels Mossos d'Esquadra una suposada agressió homòfoba cap a les 5 del matí de diumenge prop de la platja de la Mar Bella de Barcelona. Les víctimes, dos joves de 24 i 30 anys, van ser increpats per un grup d'aproximadament cinc persones en tornar a casa després d'haver sortit de festa. Els agressors es trobaven en un vehicle que es va parar prop de les víctimes per proferir-los insults homòfobs i amenaçar-les per tenir un el braç per sobre de l'espatlla de l'altre. Els dos joves van voler marxar, però els agressors els van seguir i alguns van baixar del vehicle i van agredir a les víctimes, provocant-los contusions, fins al punt que una d'elles té el nas trencat. A més, a una d'elles li van robar el moneder amb alguns diners.

Després de la denúncia de les víctimes, els Mossos s'han posat en contacte amb l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) per informar que s'està treballant en la identificació i detenció dels agressors. El president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, ha condemnat els fets i ha dit que "no es pot ni s'ha de permetre que qualsevol persona LGTBI camini amb inseguretat pels carrers de Barcelona".

Rodríguez ha informat que l'OCH donarà atenció psicològica a les víctimes i que el cas s'està treballant de forma coordinada entre Mossos i amb l'Observatorio Madrileño Contra la Homofobia, ja que una de les víctimes resideix a Madrid. Així mateix, s'ha informat de la situació a l'àrea LGTBI de la Generalitat de Catalunya.