Eleccions Catalunya: Inici de campanya de Ciutadans

La cap de llista de Cs, Inés Arrimadas, veu en el 21-D la ''fi del procés'' i considera que la ''papereta taronja'' representa aquest canvi. En el tret de sortida de la campanya electoral, Arrimadas ha assegurat que ''queden 15 dies per deixar l'estelada i agafar de nou la senyera, per deixar la rauxa i agafar el seny'' i ha defensat que Cs estan preparats per governar i per tenir un projecte ''per a tots els catalans''. El president del partit, Albert Rivera, ha acompanyat Arrimadas en aquest primer acte de campanya i ha defensat que Cs és l'únic partit amb capacitat per guanyar i concentrar ''el vot útil'' per ''derrotar els separatistes'' i acabar ''d'una vegada per totes amb aquesta bogeria''.

Ciutadans s'ha reivindicat com l'únic partit capacitat per guanyar i per combatre el separatisme i per això, han demanat el vot de tots els que estan cansats del procés. Tant Albert Rivera, president del partit, com Inés Arrimadas, cap de llista de Cs, defensen que el procés ha arribat al seu final i per això es proposen com a motors del canvi que necessita el país. ''Si se puede'', ha conclòs, Rivera, que ha demanat una mobilització massiva per veure Inés Arrimadas de presidenta de la Generalitat, d'un govern ''que no assenyala el diferent''. Després de conèixer l'enquesta del CIS, Rivera ha declarat que Cs té ''l'obligació moral'' de guanyar els independentistes i que fins i tot amb un resultat electoral així, ''Europa respiraria alleujada''.

Rivera s'ha mostrat orgullós de la creació del partit, fa 11 anys per denunciar la persecució dels que pensaven diferent, i ho ha qualificat de ''punta de llança'' de la societat catalana i espanyola que ha dit ''prou'' i que vol plantar cara al nacionalisme. Per això considera que el de Cs és l'únic ''vot útil'' per aturar ''aquesta bogeria i passar pàgina'' per tornar a il·lusionar.

En aquest sentit, Inés Arrimadas ha defensat que ''la papereta taronja'' representa precisament la fi del procés i l'inici d'aquest canvi i per això, confia en què només quedin 15 dies perquè catalans i espanyols ''es tornin a donar la mà'', perquè les empreses tornin a Catalunya i per poder parlar d'educació, de sanitat i de polítiques socials.

Arrimadas, fent referència al seu eslògan, ha dit que ''oi tant que votarem'' i ha destacat les garanties que ofereixen els comicis del 21-D, amb un cens ''de veritat'', i una Junta Electoral Central ''imparcial'' i no pas escollida a la matinada pel president Puigdemont al Parlament.

Arrimadas ha lamentat que el procés ho hagi acaparat tot els darrers anys com un ''forat negre'' i confia que a partir de les eleccions a Catalunya es puguin recuperar les institucions, el Parlment i l'autonomia que Pugidemont i Junqueras, ha recalcat, ''s'han carregat amb la seva irresponsabilitat i la seva obsessió'' per separar- se d'Espanya. Arrimadas també ha afegit que confia en no deixar escapar cap altra oportunitat com l'EMA.

Ciutadans ha celebrat aquest primer acte de campanya en una terrassa d'un edifici del barri del Poblenou de Barcelona, d'organització d'esdeveniments i ha desafiat en fred en una posada en escena sòbria, que ha destacat la frase ''Espanya ens roba'' en el cartell que acompanyava la candidata. Arrimadas ha arribat pocs minuts abans de l'inici previst de l'acte, mentre que Rivera ho ha fet amb antel·lació i després de saludar els convidats han donat inici als discursos i a les fotografies de família, amb De Páramo, Carrizosa i Mejías, davant el cartell que llueix l'eslògan 'Ara sí, votarem'.