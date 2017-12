Eleccions Catalunya: Inici de campanya d´ERC

La numero dos de la candidatura d'ERC al 21-D, Marta Rovira, ha obert aquest dilluns a la nit la campanya electoral presentant la seva llista com l'única capaç de "frenar el populisme i la demagògia de Cs" i la "manipulació de Rajoy i els seus delegats a Catalunya". "Som els únics que els pot guanyar", ha dit a Vic, davant unes 800 persones i en un míting que ha clausurat el conseller destituït de Justícia, Carles Mundó, acabat de tornar d ela presó d'Estremera. I és que Rovira està segura que només els republicans poden "fer front a Arrimadas, Rivera i Rajoy", a qui ha acusat de "generar divisió i fractura" amb el seu discurs. La candidata d'ERC ha dedicat gran part del seu discurs a recordat la situació d'empresonat del cap de llista, Oriol Junqueras, del que fos conseller d'Interior, Joaquim Forn, i dels líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. "Guanyarem per Oriol, Quim, Cuixart i Sánchez, i perquè farem que el Govern exiliat torni", ha sentenciat.

Rovira ha volgut esperonar els seus recordant una de les frases que més cops ha repetit Junqueras en els darrers anys. "Serem el soci més fidel al poble de Catalunya", ha dit, tot afegint ella que "ho serem ara i sempre". I és que, tal i com ha explicat la candidata republicana, partir d'ara i fins a les eleccions a Catalunya el principal objectiu de la formació serà "guanyar, guanyar i guanyar". "I guanyarem perquè aquest país s'ho mereix, perquè traurem a l'Oriol de la presó. Sabem que no els podem fallar. Amb justícia, llibertat i fraternitat que és el que sempre ens ha ensenyat Oriol", ha sentenciat una Rovira visiblement emocionada en parlar dels presos.

La republicana ha avisat, també, que si ERC no fa un bon resultat i l'independentisme no supera "el bloc del 155", "arrasaran amb tot". "Volem guanyar per legitimar tot el que han fet i per això volen guanyar. I què han fet? Docs detencions il·legals, amb nocturnitat, davant les famílies, el tancament de 150 pàgines web, els escorcolls sense autorització judicial, la persecució policial i judicial de gent que pensa i que pensa diferent, volen legitimar la presó i l'ús de la violència policial contra ciutadans que van aguantar la dignitat d'aquest país", ha dit la candidata d'ERC.

Per últim, ha reiterat que el 21-D, els catalans decidiran "si mana Rajoy o els ciutadans d'aquest país". "O som molt més forts que mai per continuar construint república o continuaran aplicant el 155", ha conclòs.