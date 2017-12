L´alcohol, origen del 45,3% dels inicis de tractament per drogodependències

El 45,3% dels inicis de tractament per drogodependències a Catalunya van ser a causa de l'alcohol durant el 2016, seguit de la cocaïna (20,31%), els derivats del cànnabis (13,21%), l'heroïna (11,08%), el tabac (4,28%) i altres drogues (5,88%). D'aquesta manera, segons el Departament de Salut, l'alcohol es manté com la principal droga, mentre que els inicis de tractament per consum de cocaïna presenten un lleuger increment i els de cànnabis s'estabilitzen. L'heroïna baixa lleugerament i se situa en 1.561 casos després de la caiguda dràstica a finals dels 90 i inicis del 2000. En total, durant l'any passat, la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD) van notificar l'any 2016 un total de 14.093 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues i 5.456 persones van ser ateses a centres orientats a disminuir els danys associats al consum de drogues.

El 40,74% de les persones que van iniciar tractament per la dependència de l'heroïna i el 1,5% dels dependents de la cocaïna s'administraven aquestes drogues principalment per via parenteral, una via d'administració que augmenta el risc de transmissió de diverses malalties, com les hepatitis víriques o la infecció pel virus de la sida. Aquests percentatges estan, però, lluny de l'alta prevalença de consum injectat dels anys noranta i inicis dels anys 2000. Entre les persones que van consumir la droga per via injectada (779), un 35,82% declara ser seropositiu al VIH i el 57,52% seropositiu al virus de l'hepatitis C.