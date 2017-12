Pedro Varela no haurà d´indemnitzar Baviera per vendre el «Mein Kampf»

L'Audiència de Barcelona ha rebaixat a tres mesos de presó la condemna al llibreter neonazi Pedro Varela per editar i vendre 4.357 exemplars del Mein Kampf d'Adolf Hitler i ha anul·lat la indemnització de 67.637 euros que havia de pagar a l'Estat alemany de Baviera pels drets de l'obra.

A la seva sentència, la secció setena de l'Audiència de Barcelona estima parcialment el recurs d'apel·lació que el jutjat penal número 16 de Barcelona va imposar a Varela per un delicte contra la propietat intel·lectual i li redueix la condemna de mig any a tres mesos de presó.

La sala ha rebaixat la pena i ha anul·lat la indemnització que el jutge obligava a pagar al llibreter neonazi, en considerar insuficient la prova pericial que va estimar en 67.637 euros els beneficis que Pedro Varela va obtenir per la venda de Mein Kampf entre els anys 2009 i 2010.

El llibreter neonazi, que acumula dues penes més per difusió d'idees genocides a través de les obres que venia a la seva llibreria Europea de Barcelona, va ser condemnat per un delicte contra la propietat intel·lectual per vendre 4.375 exemplars de l'obra de Hitler sabent que, fins el 2015, els drets de la mateixa pertanyien a l'Estat alemany de Baviera.

La sentència de primera instància ja va rebaixar la pena que podia correspondre al llibreter, per a qui la Fiscalia demanava dos anys de presó, en aplicar-li l'atenuant de dilacions indegudes a causa del retard injustificat en la causa.