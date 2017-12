Una trentena de camions apareixen amb les rodes punxades a a l´AP-7

Una trentena de camions han patit punxades a les rodes dels seus vehicles aquest dimarts a la matinada a l'AP-7, entre Montmeló (Vallès Oriental) i Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, per motius que es desconeixen. Es tracta del segon episodi similar després que divendres passat 13 vehicles més de gran tonatge i una furgoneta també patissin punxades tot i que aleshores es va concloure que podria havia estat per la pèrdua de càrrega d'un camió. En aquesta ocasió, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal d'aclarir les causes. Segons la policia catalana, alguns dels camions ja han pogut ser retirats, però la circulació no s'ha restablert completament.

Precisament, passades les vuit del matí encara hi havia un carril tallat a l'alçada de Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès i una desena de camions afectats, cinc dels quals estan estacionats al voral entre Parets del Vallès i el Papiol, segons el Servei Català de Trànsit i Protecció Civil, que en les darreres hores ha activat el Pla d'Autoprotecció de l'AP-7.

Divendres passat, van resultar afectats 13 camions i una furgoneta que també circulaven aproximadament pels mateixos trams de l'AP-7. La primera incidència es va registrar cap a la una de la matinada i així successivament fins a una dotzena més. Tot apunta que la setmana passada, el motiu va ser la pèrdua de càrrega d'un camió. A la zona, s'hi van trobar algunes peces metàl·liques i claus.