Eleccions catalanes: Turull dona "escalf" a la família de Puigdemont

El conseller de Presidència destituït en aplicació del 155, Jordi Turull, ha visitat aquest dimarts la pastisseria familiar del president Puigdemont a Amer, on ha donat "escalf i suport" als seus pares i germans. "Me'ls conec i aprecio des de fa molt temps i, per tant, el d'avui és un acte més personal per traslladar-los la meva estima i el suport de molta gent", ha assegurat. Turull ha afirmat que aquesta campanya de les eleccions del 21-D també ha d'estar "carregada d'humanitat", perquè les famílies dels exconsellers i els Jordis "pateixen" i en cap cas viuen "una situació normal". I fent un símil amb el món pastisser s'ha referit als empresonaments dient: "Només els que han tastat la nata poden parlar-ne, i nosaltres l'hem tastada". Per últim, Turull ha demanat als ciutadans que no deixin d'escriure cartes a Junqueras, Forn i els Jordis.