Rivera: "La reforma de la Constitució ha de millorar la vida de tots els espanyols, no de Junqueras o Puigdemont"

El president de Cs, Albert Rivera, ha defensat que la reforma de la Constitució no ha de suposar "trencar Espanya" ni acontentar els "separatistes" que, segons ha considerat, "mai estaran contents". Segons Rivera, s'ha de modificar la Carta Magna per millorar la vida de tots els espanyols, no la de Puigdemont o Junqueras.

En l'acte al Congrés amb motiu de l'aniversari de la Constitució, Rivera ha afirmat que té el cap a la cambra baixa però el cor a Catalunya i ha llançat un missatge electoral de cara al 21-D per saber qui guanyarà les eleccions catalanes. Segons Rivera, guanyar les eleccions al Parlament és el "millor antídot" per acabar amb el procés i garantir els drets constitucionals. Rivera s'ha mostrat convençut que s'està "molt a prop" perquè Inés Arrimadas sigui presidenta de la Generalitat.