Uns caçadors troben un cadàver en avançat estat de descomposició a Mont-roig del Camp

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d´una persona a Mont-roig del Camp (Baix Camp). Poc després d'un quart d'onze d'aquest matí uns caçadors han trobat el cadàver d´una persona en una zona boscosa del municipi i han avisat la policia. El cos estava en avançat estat de descomposició i embolcallat amb bosses de plàstic a la zona on ha estat localitzat. No s'ha pogut determinar si es tracta del cos d'un home o una dona, però, segons han apuntat els Mossos, la víctima és una persona adulta per les mides que presentava.

El cas es troba sota secret de sumari. Ara, els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort.

Els investigadors treballen amb la hipòtesi principal que es tractaria de la víctima d'un homicidi, segons han precisat a l'ACN fonts pròximes al cas. El cadàver ha aparegut sencer i embolcallat amb bosses d'escombraries en una zona boscosa pròxima a uns vivers pròxims a l'autovia A-7. Tot i això, i atès el molt avançat estat de descomposició que presentava, no ha estat possible, de moment, determinar si es tracta d'un home o d'una dona així com tampoc la seva edat aproximada. La autòpsia, que està prevista per aquest dijous, podria revelar noves dades sobre la identitat del cos.