Detenen 3 persones per estafes a través de microcrèdits

Els Mossos d'Esquadra van detenir tres persones i n'investiguen deu més com a presumptes autors de diverses estafes a través de microcrèdits. De fet, hi ha dictades ordres de detenció per a tres d'ells, entre els quals hi ha el presumpte cap de la trama investigada, que està fugit de la justícia i fora del territori català. Es calcula que haurien obtingut més de 100.000 euros en prop d'un any.

El grup criminal feia servir documents d'identitat del mercat negre per crear nòmines fraudulentes a partir de plantilles originals d'empreses molt conegudes. A continuació utilitzava els mateixos documents per obrir comptes bancaris per fer compres finançades que no es pagaven. Els productes adquirits es revenien a través d'aplicacions de compravenda d'articles.

Els tres detinguts per aquests fets delictius van passar a disposició judicial el 5 de desembre i van quedar en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions quan avancin les investigacions.