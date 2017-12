Alemanya obre 7 anys després el judici a les víctimes del «Loveparade»

La Justícia alemanya va obrir ahir un procés que es preveu tortuós per la tràgica «Loveparade» del 2010, la gran festa a l'aire lliure en què van morir 21 joves, entre ells dues joves catalanes, i que va deixar més de 650 ferits, enmig d'un cúmul de presumptes negligències i errors d'organització.

Sis treballadors de l'administració de Duisburg, on se celebrava la festa, i quatre de l'empresa organitzadora, Lopavent, es van asseure a la banqueta, confrontats als seixanta representants de l'acusació particular, la majoria familiars de víctimes o supervivents. El judici, un dels més grans de la història recent alemanya, es va obrir amb 45 minuts de retard i, després de la identificació dels implicats -els processats, els seus 32 advocats, més els de l'acusació particular i els intèrprets a quatre idiomes- es van succeir les interrupcions per problemes tècnics o al·legats de la defensa.



Supervivents

A la sala, habilitada al centre de congressos de Düsseldorf i amb capacitat per a 500 persones, hi havia entre el públic diversos supervivents i potencials testimonis d'un procés que es preveu llarg.

«Si la defensa recorre a la tàctica de les demores prescriuran els càrrecs», va comentar a Efe Paco Zapater, advocat de Tarragona i pare de Clara Zapater, una de les víctimes, morta juntament amb la seva amiga, la cambrilenca Marta Acosta, les dues catalanes de 22 anys.