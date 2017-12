Iceta alerta que JxCat i ERC «ballaran al ritme de la CUP» i reclama als comuns «més coherència i fets»

El candidat del PSC el 21-D, Miquel Iceta, ha alertat que si el 21-D guanyen els independentistes, Junts per Catalunya i ERC "ballaran al ritme de la CUP" i ha afegit que "hi ha molts ritmes però n'hi ha que espanten" i no convenen.

A més, ha reclamat que Catalunya necessita un president "que no faci por". Ho ha dit durant un míting al Tecnocampus de Mataró, des d'on també ha llençat crítiques als comuns per "plegar-se" als interessos dels independentistes i anar "sempre al mateix forat". "Menys llops caputxeta i més coherència i més fets", els ha dit.

De fet, Iceta ha acusat Podem de ser els responsables que l'actual president del govern espanyol sigui Mariano Rajoy en no donar suport a la investidura de Sánchez i s'ha mostrat convençut que si el socialista hagués arribat a la presidència la política catalana "no hagués arribat al caire del precipici". Iceta s'ha trobat a Mataró un dels públics més entregats que ha corejat en diverses ocasions 'Iceta president' mentre l'aplaudia de peu.

Iceta ha dit que la CUP ha deixat clar que farà la revolució, incomplirà les lleis "i tornarà a llençar la camioneta pel barranc". Per això, ha tornat a alertar si es vota Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, qui "manarà" serà la CUP.

El primer secretari del PSC ha reiterat el seu suport a Sánchez i al projecte d'Espanya federal que propugna i ha destacat que el líder socialista té "intel·ligència i capacitat de diàleg". També ha reivindicat la reforma de la Constitució espanyola i ha dit que per ser hereus de l'"esforç" que van demostrar els que la van tirar endavant s'ha de tenir "intel·ligència, tenacitat i capacitat d'acord".

El socialista ha contraposat aquells "que utilitzen les banderes per dividir" amb les que les fan servir "per sumar" i ha insistit en l'empitjorament de la situació econòmica pel canvi de seus socials fora de Catalunya. Sobre això, ha insistit que ell vol que tornin aquestes empreses però ha apuntat que per a que això passi cal "recuperar la tranquil·litat" i un president "que no doni por a les empreses". "Jo m'ofereixo per a això", ha dit.

També ha reiterat la necessitat de reformar el finançament i la quitança de part del deute ha mostrat la seva sorpresa per les crítiques rebudes quan el propi ministre d'Hisenda, Cristòbal Montoro, també ho ha plantejat. "Quan ho proposava Montoro era per boig, per radical o per socialista?", ha ironitzat.