USTEC critica Jean Castel: «Demanar el carnet polític és una cacera de bruixes»

El sindicat d'ensenyament USTEC va considerar ahir que la llibertat d'afiliació política és un dret en democràcia i, per això, va qüestionar les declaracions del cap de llista de Cs a Girona, Jean Castel. El portaveu del sindicat, Ramon Font, va dir que aquestes paraules són «un insult» i, per aquest motiu, va exigir una rectificació i disculpes. «Demanar el carnet polític és una cacera de bruixes. Esperem que aquest senyor no sigui mai diputat», va afegir. Font va defensar que a l'escola catalana s'ensenya a pensar amb sentit crític per tal que els nens es facin la seva pròpia ideologia. «Els qui realment voldrien adoctrinar són Cs, a qui el agradaria que només expliquéssim el seu dret, però això no m'estranya d'un partit que ha tingut tants problemes per condemnar el franquisme», va afegir.