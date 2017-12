Arrimadas, des de Girona: «Puigdemont ha sembrat el caos, jo vull sembrar el seny»

La candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, va afirmar ahir que el president de la Generalitat cessat i cap de llista de JxCat, Carles Puigdemont, «ha sembrat el caos» a Catalunya, i es va comprometre que, des de la seva formació, «recuperarem la senyera i el seny». Arrimadas va participar en l'acte central de campanya a Girona a l'Auditori al costat del president de Cs, Albert Rivera, i el cap de cartell a la província, Jean Castel, amb unes 1.200 persones.

«Puigdemont ha sembrat el caos, jo vull sembrar el seny», va dir Arrimadas, que va afegir que Puigdemont ha estat el de la «fractura social» a Catalunya, que serà «la seva pitjor herència», i «jo vull ser la presidenta de tots els catalans -va afegir- encara que no ens votin i no pensin com nosaltres».

Arrimadas va garantir que «recuperarem la senyera i el seny» perquè imperi de nou la «convivència» i la «unió», perquè «això no és un problema entre Catalunya i Espanya, sinó un problema entre catalans». A més de recuperar la convivència, la candidata va defensar que ha de tornar la «veritat» a Catalunya després de les «mentides» del procés sobiranista: «No hi ha hagut república i sí que s'han fugat les empreses», va constatar. «Prou de mentides», va instar als independentistes.

Va reiterar que una de les seves primeres mesures en el cas de ser presidenta serà fer una auditoria independent sobre el cost del procés sobiranista per destinar aquests recursos a polítiques socials, amb «propostes realistes» com les de Cs, i impulsar un pla de xoc perquè tornin les empreses.

Per a la candidata de Cs, el 21-D és una «oportunitat històrica per poder guanyar els nacionalistes a les urnes», i va advertir en aquest sentit que «no podem deixar escapar aquesta oportunitat, perquè ens penediríem sempre. Que ningú es quedi a casa».

Per la seva banda, Castel va dir que aquestes eleccions són «històriques» perquè per primera vegada hi ha l'«oportunitat de tallar el nacionalisme excloent, que és dictatorial i que amb absolutisme pretén inocular-nos la seva dictadura», i va augurar que després del 21-D «Catalunya serà taronja».

El cap de cartell per Girona va qualificar de «trist» que l'expresident Carles Puigdemont pretengui fer campanya «estant de vacances» a Brussel·les i, així, el va instar a «donar la cara» i tornar.

Per la seva part, Rivera va advertir que el 21-D «ens juguem la llibertat davant de la imposició» dels nacionalistes, motiu pel qual va néixer el projecte de convivència de la Unió Europea, que en bona mesura «ha parat el cop a la democràcia» dels partits independentistes. En l'acte, on també hi havia dirigents del partit com José Manuel Villegas, Fran Hervías o Fernando de Páramo, Rivera va indicar que la Unió Europea va néixer per «defensar les llibertats, la igualtat, la fraternitat i la solidaritat» davant dels nacionalismes que «intenten imposar una ideologia». «Avui ens juguem també tot això», va dir Rivera en què va ser el seu tercer acte de campanya de les eleccions, ressaltant «l'esperit europeista» de Cs.

En aquest sentit, Rivera va fer seves les afirmacions d'alguns líders europeus sobre el procés separatista, als quals va agrair la seva intervenció per parar el «cop a la democràcia», com que el «nacionalisme és el verí d'Europa», «l'adversari de la llibertat» o és la «foguera on pot morir Europa».

Així, per al líder de la formació taronja, el projecte de Carles Puigdemont és que hi «tornin a haver duanes a Catalunya» quan, va dir, el «futur no passa per aixecar noves fronteres». Per tot això, Rivera va cridar a votar en les catalanes per la «llibertat, per la igualtat, per la fraternitat, per la solidaritat i per la unió», concentrant el «vot útil» en Cs en lloc de «dispersar-ho als vells partits» com el PSC i el PPC que «estan perdent manxa», per així «poder guanyar ERC», va dir.

Rivera va reivindicar també un projecte per a Espanya que «reconstrueixi els valors constitucionals» com defensa Ciutadans, que sigui per «millorar» i no per «acontentar» els independentistes: «No és el mateix l'immobilisme del PP que el dinamisme de Ciutadans» ni defensem la «nació de nacions» com el PSOE sinó una «nació de ciutadans», va dir.