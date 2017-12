Els comuns miren cap als votants socialistes i insten ERC a «dir la veritat d´una vegada»

Els comuns van fixar la mirada ahir cap als votants tradicionals del socialisme. En un acte polític des de Terrassa, el seu cap de files a les eleccions del 21-D, Xavier Domènech, va assenyalar els republicans per a possibles pactes postelectorals: «Sembla que ERC mai es vol fer gran, mai deixarà d'estar subordinada a la dreta catalana», va assegurar.

Per això els va preguntar, també a la resta de les forces independentistes, quina és la seva proposta per a després de les eleccions del 21-D. «Es va acabar el full de ruta, i després només vam veure un cap de setmana on no hi va haver res, i després, el desastre de l'autogovern intervingut pel PP. Què proposeu? [...] I sobretot quan proposeu, dieu la veritat d'una vegada, no seguiu mentint al país», va etzibar el cap de files dels comuns.

Domènech va aplaudir qui va ser alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, que va renunciar a l'alcaldia i va estripar el carnet del PSC per discrepàncies amb el partit en clau nacional. Domènech no va demanar directament el vot per als socialistes decebuts amb el rumb de Miquel Iceta. Sí que ho va fer, però, la número 4 a la llista i exdiputada de CSQP, Marta Ribas.

Per la seva banda, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, va interpel·lar els votants de PSC, Ciutadans i PP perquè en el moment de votar «no oblidin que José María Aznar va recomanar el vot per a aquestes formacions. Echenique va ironitzar que a les eleccions catalanes del 21-D «no hi ha set paperetes sinó dos, la dels blocs i la de la clau que porta Xavi Domènech a la butxaca preparada». Va tancar la seva intervenció a Terrassa a favor del vot per als comuns, «no només per millorar la vida quotidiana dels catalans, sinó perquè ens ajudeu a canviar Espanya».