ERC i JxCat intensifiquen el seu pols en plena disputa per la primera plaça

Junts per Catalunya (JxCat) i ERC han endurit el seu pols per convertir-se en la força sobiranista hegemònica a les eleccions del 21 de desembre, amb la figura del president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, i les seves opcions de recuperar el càrrec, al centre de la polèmica.

En un míting a Vilanova i la Geltrú, l'exconseller de Justícia Carles Mundó, número 5 d'ERC, va subratllar que «el vot més útil és el vot a ERC, un partit amb 86 anys d'història, preparat per governar». «No és un partit improvisat, que va néixer fa quatre dies, és un partit arrelat en la història de Catalunya», va afegir Mundó, sense arribar a establir explícitament comparacions amb el PDeCAT, creat el 2016 a partir de la refundació de Convergència.

De fet, Mundó va obrir ahir la caixa dels trons en afirmar, en declaracions a Nació Digital, que «JxCat hauria de proposar a un candidat alternatiu a Puigdemont per si no pot ser investit».

A la nit, en un míting a Blanes (Selva), Mundó va aprofundir en la seva reflexió i va apostar per formar després del 21-D «un govern fort» a l'interior de Catalunya, presidit per Oriol Junqueras si és posat en llibertat, perquè si Puigdemont torna, va dir, el fet més probable és que sigui empresonat.

Aquest gir en el missatge de campanya d'ERC, per advertir a l'electorat sobiranista que molt probablement Puigdemont no podrà repetir com a president de la Generalitat ni guanyant les eleccions, arriba després que a les files republicanes hagin saltat les alarmes davant la tendència a l'alça de JxCat en els sondejos.

Després de liderar durant mesos amb comoditat totes les enquestes, que situaven a ERC com primera força destacada amb més de 40 escons, els republicans estan patint una fuga de vots sobiranistes cap a la llista que encapçala Puigdemont, integrada sobretot per perfils independents i on la presència de noms del PDeCAT és mínima, per ressaltar la transversalitat de la candidatura. L'exconseller Raül Romeva va reivindicar que l'independentisme «hagi despertat el feixisme a Espanya» perquè «si estava adormit és que no era mort, i al feixisme no se'l ha de deixar de dormir, cal vèncer-lo», i va denunciar que si guanya el «bloc del 155 tornarem a la foscor del feixisme».

Romeva va retreure el «joc brut» que implica que «el nostre candidat a la presidència no pugui fer campanya en igualtat de condicions» que els altres però ha advertit que «en tots nosaltres hi ha una part d'ells, dels quals estan tancats en defensa de la nostra llibertat».«Parlen d'odi, -va afirmar- però només cal mirar als ulls a la gent que hi ha al carrer o els dels presos polítics, perquè això va de persones i sentiments, d'una gran oportunitat perquè tothom pugui sentir-se part d'aquesta societat».