La mare dels ous del judici al «procés»

En l'escorcoll que la Guàrdia Civil va practicar el 20 de setembre a casa de l'ex-secretari general del Departament d'Economia i Vicepresidència, Josep Maria Jové –una de les tantíssimes dates marcades de color vermell del calendari etern del processisme català, la del setge a la Conselleria d'Economia– va ser localitzat el document #EnfoCATs. Reenfocant el procés d'independència per a un resultat exitós. Un powerpoint de 41 diapositives que radiografia el «full de ruta» secessionista i que s'ha convertit en un dels principals arguments per mantenir empresonats l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, els dos únics membres del Govern cessat que continuen tancats a la presó Madrid VII, al municipi d'Estremera.

En la interlocutòria del magistrat del Tribunal Suprem que instrueix la causa contra els vuit exconsellers, Jordi Sánchez (exlíder de l'Assemblea Nacional Catalana i candidat de JxCAT) i Jordi Cuixart (Òmnium) –els dos últims continuen també a la presó– s'afirma que en aquest procediment «concorren els elements concrets que permeten establir, respecte a tots als investigats, un judici raonable de reiteració delictiva». Constata el jutge que els investigats «comparteixen» i «reconeixen que encara mantenen» la «mateixa aspiració que va impulsar el comportament que s'investiga», és a dir: «la voluntat que el territori (...) on resideixen constitueixi la base d'una nova República».



«Trencar els ous»

«Si volem fer truites, hem de trencar els ous», és la metàfora que obre el document #EnfoCATs. La truita, la nova república; els ous trencats quan «l'oli [la situació política i social] estigui calent», Espanya. La interlocutòria dissecciona el powerpoint trobat a casa de Jové, un «pla d'actuació per la desconnexió forçosa i per garantir l'èxit d'una eventual via unilateral», que s'acaba convertit en un dels arguments acusatoris principals. El magistrat instructor es fixa en la pàgina 40 de l'informe, que evidencia, diu, l'existència d'«un grup d'individus (Comitè Estratègic) que han desenvolupat una funció definitòria de com i quan dur a terme cadascuna de les actuacions del procés i, conseqüentment, de la violència i dels tumults (...), que són l'essència dels delictes de rebel·lió i sedició que s'investiguen». Un grup d'individus que, segons detalla #EnfoCATs, havien d'«orientar i dirigir estratègicament la implantació del pla, alineant tots els actors implicats i fent que es mobilitzin els recursos humans i financers necessaris» i que tenia la missió d'«encomanar l'execució de tasques concretes al Comitè Executiu», en el qual, assenyala el magistrat del Suprem, «s'integraven Oriol Junqueras i Vies, Jordi Sánchez Picanyol i Jordi Cuixart i Navarro». Entén també el jutge que Joaquim Forn, en condició de cap polític dels Mossos d'Esquadra, és responsable que els Mossos «afavorissin on no despleguessin cap actuació» que posés punt i final als «fets violents» a la Conselleria d'Economia del 20-S. La comitiva judicial que dirigia l'escorcoll a la seu del Departament que dirigia Junqueras va haver de romandre 19 hores a l'edifici de la Rambla Catalunya davant la presència de milers de persones que s'hi van concentrar convocades per l'ANC i Òmnium Cultural. L'enfoc de la instrucció judicial és clar; Junqueras, Sánchez, Cuixart i Forn continuen en presó preventiva.