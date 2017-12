Mundó torna a la presó d´Estremera per visitar Junqueras i Forn

El conseller de Justícia destituït i membre de la candidatura d'ERC pel 21-D, Carles Mundó, torna a la presó madrilenya d'Estremera per visitar el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller Joaquim Forn. "Camí de Madrid. Amb el cor encongit, torno a la presó d'Estremera per visitar l'Oriol Junqueras i en Quim Forn", ha piulat Mundó aquest diumenge a la tarda al seu compte de Twitter, amb una fotografia adjunta del trajecte amb AVE cap a la capital espanyola. "No descansarem fins que surtin ells i els Jordis! Els traslladaré tota la vostra estima i suport!!!", ha continuat el conseller, que fa tot just menys d'una setmana va sortir en llibertat de la mateixa presó d'Estremera. La consellera Meritxell Serret li ha respost ràpidament des de Bèlgica: "Molta força i una abraçada immensa per a Junqueras i Quim Forn !! I per descomptat per a tu també! Seguim!! #LlibertatPresosPolitics", ha comentat Serret a la mateixa xarxa social.