Rovira: «Si l´Estat rebutja el diàleg, farem avançar el país sense demanar permís»

La candidata i número dos de la llista d'ERC, Marta Rovira, ha avalat aquest diumenge a la tarda la proposta que el líder de Demòcrates i 15è de la candidatura, Antoni Castellà, havia llençat al míting dels republicans a Badalona anunciant la recuperació de la via unilateral si el govern espanyol torna a evitar una negociació.

En unes declaracions als mitjans abans d'entrar a una obra de teatre i participar d'un col·loqui sobre polítiques culturals, Rovira ha volgut remarcar que no desautoritza Castellà perquè "hi ha moltes maneres de dir el que sempre s'ha dit des d'ERC".

"Som els que mai ens hem mogut de la taula del diàleg i de la negociació. I no ens hi mourem, perquè haurà de ser l'Estat qui haurà d'assumir la seva negativa a dialogar i negociar després d'un mandat democràtic que no tindrà més alternativa que assumir, després d'unes eleccions que ha imposat", ha dit, tot afegint que ERC sempre ha estat partidària "del diàleg i la negociació" i "si l'Estat espanyol decideix rebutjar aquesta via, l'Estat serà qui haurà d'assumir la responsabilitat que es faci avançar el país sense demanar permís".

I és que Rovira creu que si des del govern espanyol no hi ha cap voluntat de respectar el resultat del 21-D si guanyen els independentistes, Esquerra no podrà quedar-se de braços creuats. "El que no podem tolerar és que el país se'ns desfaci a les mans, perquè volem treballar per la justícia social i la prosperitat econòmica", ha sentenciat.

La candidata d'ERC ha fet aquestes declaracions en ser preguntada per la qüestió, i poc després de trobar-se per primer cop des que va sortir de la presó amb Raül Romeva. Una forta abraçada i carícies mútues a la cara han precedit a un seguit de comentaris que evidenciaven que, tot i haver parlat per telèfon, Rovira i Romeva tenien ganes de coincidir a un acte i poder xerrar tranquils.