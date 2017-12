Sánchez crida a votar Iceta el 21-D: «Si tu no hi vas, ells es queden»

El primer secretari del PSOE, Pedro Sánchez, va fer ahir un míting a Tarragona on va demanar el vot al PSC per evitar que l'independentisme continuï endavant. Actualitzant el lema de campanya de les generals del 2008, va dir: «Si tu no hi vas, ells es queden, ells continuen amb la deriva secessionista».

El líder del PSOE va participar en un acte del PSC al Palau de Congressos de Tarragona davant de prop de 500 persones, per donar suport al candidat socialista a la presidència de la Generalitat, Miquel Iceta.

Durant la seva intervenció, Sánchez va criticar que els darrers governs independentistes han treballat només per a una part de la població catalana. «Pot ser president aquell que ha situat Catalunya fora de la legalitat, de l'Estatut, de la Constitució i trencant unilateralment la convivència com ho ha fet l'independentisme?», es va preguntar. Els va acusar també d'estar «encaparrats a sembrar la llavor de la discòrdia» i «donar l'esquena» a la meitat dels catalans.

Per això, va agrair a Iceta «no anar contra ningú sinó a favor de la convivència i la concòrdia» i per fer una campanya «en positiu» amb propostes en temes socials.



Una Espanya «diferent»

Sánchez va reivindicar la socialdemocràcia com a alternativa tant a Catalunya com a l'Estat espanyol i va reiterar el seu compromís amb la reforma de la Constitució, entre d'altres per avançar en una «nova Espanya autonòmica amb estructura federal».

El secretari general del PSOE va dirigir també un missatge als comuns criticant que l'esquerra «que es diu casta i pura» no tolera que se li recordi l'«error» de trencar el pacte de govern a Barcelona amb el PSC, i al PP «i la seva mitja taronja» –en al·lusió a Cs–, els «incompliments» dels acords d'investidura. Davant d'això, va reivindicar també el PSOE com l'esquerra i l'alternativa «real» al PP.

El primer secretari va criticar Mariano Rajoy i la seva gestió i va asseverar que volen «deixar enrere aquesta Espanya i construir-ne una completament diferent».

Per finalitzar el seu míting, Sánchez va demanar el vot per a un «bon home, intel·ligent, íntegre i capaç», en referència a Iceta.



«Una gran casa d'acollida»

Per la seva banda, el candidat del PSC el 21-D va ser l'encarregat de tancar el míting i ho va fer parafrasejant les paraules de Sánchez en assegurar que la majoria dels catalans volen continuar a l'Estat però en una «millor Espanya». Iceta va oferir lleialtat a Espanya, perquè «la majoria de catalans volen seguir-hi».

Iceta va reivindicar el seu partit com una «gran casa d'acollida» per a tota aquella gent a qui el procés independentista ha deixat «orfe». El socialista va defensar així l'aliança amb Units per Avançar i la inclusió a les llistes d'independents de diferents sensibilitats, posant-ho com a exemple de la seva voluntat d'acordar ja abans dels comicis.

El socialista va fer una crida a deixar de banda la «resignació» perquè les coses es poden canviar però per fer-ho cal votar «a favor dels que volen arreglar el problema» perquè, si no, es mantindrà «per molt de temps» la situació actual.

Per això, va demanar també «tocar de peus a terra», en al·lusió a les propostes de tenir dos governs o la de plantejar un referèndum sobre la pertinença a la Unió Europea. Iceta va assegurar que els catalans volen mantenir-se a Europa tot i que ha alertat que «no de passatgers a la cua» sinó per influir-hi.

Iceta es va comprometre a inaugurar el Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou (Tarragonès), abans conegut com a BCN World, ja que va assegurar que els socialistes són els «únics que creuen» en aquest projecte.