Zoido diu que es va negar munició als Mossos per un «expedient incomplet»

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va justificar ahir la negativa a l'adquisició de més munició per part dels Mossos d'Esquadra perquè l'expedient administratiu estava incomplet «en estar pendent d'alguns tràmits». Zoido, en declaracions als periodistes durant una passejada per comerços de Jerez, va explicar que, davant l'absència d'aquests tràmits, s'havien demanat explicacions «des del punt de vista tècnic».

El ministre va fer aquestes declaracions després que el diari El Mundo publiqués ahir que Interior no ha permès a Catalunya comprar bales per a les armes dels Mossos. Zoido va afegir que una vegada que l'expedient sigui complet i tot justificat, va prosseguir, es procedirà a donar les autoritzacions «oportunes».

Va precisar que els permisos es donaran «en la quantia que els tècnics diguin que s'ha d'adquirir aquesta munició». El ministre va assegurar que «ara per ara» els Mossos d'Esquadra no tenen necessitat de munició i que, per al futur, un cop s'ompli l'expedient, ja es procedirà a les autoritzacions oportunes. Preguntat sobre quina documentació faltava, el ministre ha precisat que el que faltaven eren «alguns aclariments que s'havien sol·licitat» i que provocaven que «l'expedient no estigués complet».