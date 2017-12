Experts en restauració d´obres d´art mostren la seva "repulsa" i "indignació" pel trasllat d´obres a Sixena

La directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Àngels Solé, ha mostrat aquest dilluns la seva "absoluta repulsa i indignació" pel trasllat de les obres del Museu de Lleida a Sixena, i ha alertat que algunes tenen un "alt risc de pèrdua pel que fa a la seva conservació" si són mogudes.

A les portes del museu, Solé ha constatat que en aquest afer ha primat la política, i ha remarcat que hi ha peces de Sixena a altres museus de l'Estat que no s'han qüestionat, algunes en millors condicions i que van ser aconseguides d'altres maneres diferents a les que va emprar la Generalitat, que, segons ha dit, va actuar "d'una forma absolutament legal".

"La qüestió ja no és només tècnica o científica, que ho és, sinó també política", ha conclòs Solé, que ha recordat que el centre ja va advertir en les seves al·legacions que el pla de treball presentat per l'Aragó no era acceptable pel que fa a la conservació preventiva, la manipulació, l'embalatge i el trasllat de les peces. Ha criticat que el ministre de Cultura hagi autoritzat aquest moviment "sense el permís del govern legítim de la Generalitat" i ha advertit que algunes tenen un "alt risc de pèrdua".