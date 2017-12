Denuncien un agent de la Guàrdia Civil fora de servei per agredir un home a Barcelona

Un agent de la Guàrdia Civil que estava fora de servei ha estat denunciat després d'agredir presumptament un home dissabte passat a Barcelona, segons publica el diari 'Ara' i han confirmat fonts properes al cas a l'ACN. Per la seva banda, el policia també ha denunciat el ciutadà per agressió, han assenyalat les mateixes fonts. La Guàrdia Civil ha obert una investigació interna per esclarir els fets, han informat fonts del cos a l'ACN. Segons explica el rotatiu, el ciutadà va avisar els Mossos d'Esquadra perquè un home l'havia intentat agredir després de recriminar-li que intentés arrancar una bandera estelada d'uns baixos a la Barceloneta.

Una patrulla dels Mossos d'Esquadra es va dirigir on es trobava el presumpte agressor, que es va negar a identificar-se i va insultar els agents, que finalment el van haver de reduir, segons explica l''Ara'. Per la seva banda, el policia fora de servei assegura que el ciutadà havia sabut que era guàrdia civil i l'havia increpat i atacat, relata el rotatiu. Els Mossos van denunciar el policia fora de servei per desobediència i falta de respecte a agents de l'autoritat.