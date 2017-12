La Junta Electoral troba excessiva la cobertura de TV3 de la marxa de Brussel·les i l´insta a compensar el PP

La Junta Electoral de Barcelona ha estimat parcialment el recurs del PP que denunciava la cobertura de la manifestació de suport al president Carles Puigdemont i al Govern destituït pel 155 a Brussel·les. En aquest sentit, la Junta considera que la informació que TV3 va oferir d'aquell esdeveniment va ser excessiva. Per això, insta TV3 a compensar el PP. Des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) es defensa que el dia de la manifestació, el dijous 7 de desembre, es va informar d'aquesta notícia però també dels actes que organitzaven els partits no independentistes. La decisió de la Junta ha tingut tres vots particulars, un d'ells el del mateix president que ha opinat que la decisió majoritària "prioritza interessos partidistes" per sobre del dret constitucional a la informació.

D'altra banda, la Junta Electoral Provincial de Barcelona ha considerat que la cobertura que es va fer al telenotícies de TV3 del 'Concert per la llibertat dels presos polítics' va afavorir les candidatures independentistes. Des de la CCMA es subratlla que en les dues decisions de la Junta hi ha hagut vots particulars que defensen l'actuació de TV3 basant-se en el dret a la informació. És per això que la Corporació ha anunciat que recorrerà la decisió.

La Junta Electoral Provincial recorda que la cobertura íntegra que va fer TV3, de més de tres hores de durada, de la manifestació celebrada l'11 de novembre en favor dels consellers empresonats i els Jordis ja va ser qüestionada per la Junta Electoral Central. I ara afirma que la manifestació de Brussel·les va ser convocada per dues associacions (ANC i Òmnium) identificades "notòriament" amb alguns dels partits que concorren a les eleccions del 21 de desembre perquè llencen "missatges anàlegs". La Junta, doncs, veu connexió entre una i altra qüestió i resol que la cobertura de la manifestació de Brussel·les afavoria aquells partits.

Sobre l'argument de la CCMA segons el qual el mateix dia també es va informar dels actes que organitzaven els partits no independentistes, la Junta subratlla que una cosa és que els mitjans públics hagin d'oferir els seus programes en pla d'igualtat i una altra que s'ofereixi cobertura a una informació "amb violació del principi de neutralitat". I afegeix: "No es pot compensar una cosa amb l'altra, ja que resulta evident que les candidatures en principi afavorides per la cobertura que ara es qüestiona no renunciarien, i amb raó, als espais que els corresponguin". Així doncs, la Junta insta TV3 a compensar el demandant, és a dir, el PP, tot i que afegeix que no procedeix incoar cap expedient sancionador, com també demanava el partit.



Els vots particulars

Pel que fa als vots particulars, el president de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, Francesc Uría, discrepa del vot majoritari, rebutjant que s'equipari la cobertura de la manifestació del 7 de desembre amb la de l'11 de novembre. A més afirma que, en la seva opinió, la decisió de la majoria "prioritza interessos partidistes" per sobre del dret constitucional a la informació. I defensa, en aquest sentit, que la manifestació, que va congregar "entre 45.000 i 60.000 persones a Brussel·les segons les diferents policies belgues" era un fet noticiable del qual també en van informar diversos mitjans d'àmbit català, estatal i internacional.

El vocal no judicial Marc Alomà ha emès un altre vot particular en què s'expressa en el mateix sentit que el president de la Junta, i defensa el dret del mitjà a oferir informació veraç dins dels criteris informatius definits al llibre d'estil de la CCMA.

Finalment, el vocal no judicial Juan Carlos Gavara ha emès un vot particular per rebutjar l'estimació parcial del recurs del PP, que ell hauria estimat totalment. De la mateixa manera, també hauria obert expedient sancionador a la CCMA com sol·licitava el PP.