Uns 650 efectius de l´exèrcit s´entrenen al Camp de Tarragona

Uns 650 efectius de l´exèrcit de terra, de l´aire i de l´armada espanyola s´entrenen aquesta setmana al Camp de Tarragona en la primera operació ´Eagle Eye´ -ull d´àliga- que es porta a terme en terres catalanes. Aquest operatiu militar s´emmarca en les tasques de defensa de l´espai aeri i d´infraestructures clau com l´Aeroport de Reus i el Port de Tarragona.

En aquesta ocasió, l´exercici simula un possible atac d´un avió no identificat, amb la qual cosa es permet posar a prova la resposta del conjunt de les forces armades. Aquestes activitats militars es coordinen des de l´Aeroport de Reus i mobilitzen diversos equips d´artilleria antiaèria en diverses localitzacions del territori, una fragata de l´armada espanyola i avions com l´´Eurofighter´. Segons l´exèrcit, l´operatiu estava planificat de fa mesos i no té cap relació amb el 21-D.