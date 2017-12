El Constitucional suspèn temporalment la llei de ciberseguretat

El Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs del Govern contra la llei de ciberseguretat catalana, basat en el fet que excedeix les competències autonòmiques, i va deixar en suspens la norma provisionalment, mentre no resol sobre l'assumpte.

El Govern considera que la citada norma excedeix les competències autonòmiques i envaeix els estatals tant en matèria de seguretat pública com en l'àmbit de les comunicacions, les telecomunicacions i la ràdio-comunicació.

La suspensió de la norma ve determinada per la Constitució, que preveu que així succeeixi quan ho demani l'Executiu en el seu recurs i aquest sigui admès a tràmit. S'adopta de manera provisional per cinc mesos prorrogables i sempre en funció de quan es resolgui sobre el fons de l'assumpte.

El Tribunal deixa en suspens també la tramitació d'aquest recurs, com ja ha fet amb d'altres anteriorment, perquè atès que l'Executiu és, ara, per aplicació de l'article 155, també l'ocupant de la Generalitat, entén que no pot ser, per dir-ho d'alguna manera, jutge i part.

D'aquesta manera, paralitza la tramitació de l'assumpte per ara i «amb la finalitat d'evitar un conflicte en la defensa dels interessos de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya». La tramitació quedarà així suspesa durant el temps en què, en virtut de les mesures aprovades el passat 27 d'octubre, el Consell de Ministres exerceixi les funcions i competències que corresponen al Govern de la Comunitat Autònoma.