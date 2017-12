Dues persones ferides en un tiroteig en un bar de Sant Carles de la Ràpita

Dues persones han resultat ferides per arma de foc en un tiroteig que ha tingut lloc en un bar de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) aquest dimecres a la tarda. Els fets han passat cap a les cinc, quan un home i una dona, que era la seva exparella, han entrat al bar Punxa and Pinxo, al carrer Sant Isidre amb Comte de Montemolín. Segons ha explicat la policia, la parella ha entrat a la recerca d'un home que era a dins. Aleshores, l'individu que ha entrat amb la dona ha disparat al tercer subjecte a l'espatlla. El ferit té 46 anys i ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Està greu però no es tem per la seva vida. En el mateix moment ha resultat ferida també la dona, de 32 anys, a la cama, no se sap exactament si perquè ha intentat aturar l'agressor o perquè aquest li ha disparat expressament. També ha estat traslladada al Verge de la Cinta i tampoc es tem per la seva vida. L'agressor ha fugit després dels trets i ara els Mossos el busquen. Indiquen que seria un home de nacionalitat espanyola, probablement veí del municipi. Els dos ferits són d'origen africà.