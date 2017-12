La Guàrdia Civil protegirà l´interior de les centrals nuclears catalanes el 2018

La Guàrdia Civil protegirà l'interior de les centrals nuclears catalanes d'Ascó i Vandellòs l'estiu del 2018, amb un cost de més de 4 milions que assumirà l'operador, l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV). Segons va informar ahir el director general d'ANAV, José Antonio Gago, en la tradicional trobada anual amb la premsa, aquest mateix mes estaran enllestides les dependències que allotjaran els agents a la nuclear d'Ascó i podran instal·lar-se al començament d'any. La previsió és que l'estiu del 2018 les dues centrals tarragonines estiguin protegides per 35 agents cadascuna, fet que suposa el doble per cobrir els torns, per afrontar hipotètics «atacs maliciosos de l'exterior», segons Gago. Adequar els espais per acollir a aquest contingent a l'interior de les centrals ha costat un milió d'euros i ANAV gastarà, via taxes, uns 8,5 milions d'euros més a l'any, per pagar al voltant de 61.000 euros per agent.Aquestes unitats d'elit de la Guàrdia Civil es regiran en torns de quinze dies i la seva missió serà «repel·lir» amenaces de l'exterior, de manera que «qualsevol mesura per augmentar la seguretat de les instal·lacions és benvinguda».