Els Mossos investiguen un segon assalt al domicili de la fiscal en cap de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen un segon assalt a l'habitatge que la fiscal en cap de Barcelona, Ana María Magaldi, té en un poble del Pirineu, on uns desconeguts ja li van tallar a final de novembre la calefacció i van desconnectar l'antena de televisió després de forçar un traster.

Segons van informar a Efe fonts de la investigació, la principal hipòtesi que estudien els Mossos d'Esquadra és que aquest segon assalt, ocorregut aquesta passada nit, és un robatori vinculat a la delinqüència comuna.

Els Mossos van acudir a la segona residència que Magaldi té al Ripollès després que ahir a la nit es disparés l'alarma antirobatori.

No obstant això, quan els agents van arribar al lloc, no hi havia cap intrús a l'interior de l'habitatge, per la qual cosa ara s'està intentant determinar si el lladre va poder arribar a accedir al domicili i emportar-se algunes pertinences o causar destrosses.

Uns desconeguts ja van entrar a final de novembre en aquest habitatge, on van tallar la calefacció i van desconnectar l'antena de televisió, després de forçar el traster on hi havia la caldera.



Autors no identificats

La fiscal va presentar una denúncia per l'entrada al seu domicili, que està sent investigada pels Mossos d'Esquadra, sense que de moment s'hagi pogut identificar els autors d'aquest assalt, segons les fonts.

Els intrusos es van limitar a causar danys en el sistema de calefacció, el reg per aspersió i els cables de la televisió, sense emportar-se res del domicili, per la qual cosa s'investiga si l'aplanament de la segona residència de Magaldi pot estar vinculat al paper de la Fiscalia en el procés independentista.

La fiscal Ana María Malgadi compta amb escorta policial des de fa setmanes, coincidint amb les actuacions del ministeri públic contra el procés sobiranista, entre elles les querelles que han comportat l'ingrés a la presó de membres del Govern cessat i dels líders de les entitats sobiranistes ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.