El promotor de la xiulada a l´himne per la final de Copa al·lega «llibertat ideològica»

El president de Catalunya Acció, Santiago Espot, va reconèixer ahir en el judici que va promoure el manifest per a la xiulada a l'himne d'Espanya a la final de la Copa del Rei del 2015 al Camp Nou de Barcelona per «llibertat ideològica» com a independentista i «sense valoració personal» contra el rei.

En la vista celebrada al Jutjat central penal de l'Audiència Nacional, la fiscal va demanar que Santiago Espot sigui condemnat a pagar una multa de 14.400 euros com a autor dels delictes d'injúries al rei i ultratge als símbols d'Espanya, en aquest cas l'himne nacional. Alternativament, en el cas que sigui absolt, la fiscal va demanar que es comuniqui la sentència a les autoritats corresponents perquè es reobri el procediment administratiu sancionador iniciat en el seu moment a la Comissió Estatal contra la Violència a l'Esport. De la seva banda, la defensa va sol·licitar l'absolució en estimar que els fets no constitueixen els esmentats delictes, ja que Espot va exercir la seva llibertat d'expressió i ideològica i, a més, va reclamar que en el cas de ser condemnat s'ajusti la multa a la seva capacitat econòmica.