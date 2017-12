El Consell de Ministres amplia 1,2 milions l'aportació de la Generalitat als Jocs Mediterranis de Tarragona

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres, en virtut de la intervenció de la Generalitat mitjançant l'article 155 de la Constitució, una ampliació dels diners que aporta el Govern als Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. En concret, l'empresa pública de la Generalitat Infraestructures de Catalunya ampliarà de 16,6 a 17,8 milions d'euros l'aportació per a les obres del Palau d'Esports dels Jocs Mediterranis, a l'Anella Mediterrània del barri de Campclar.

L'anunci l'ha fet el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, després de la roda de premsa del Consell de Ministres, i ha assegurat que l'aportació extra "ajuda a consolidar els Jocs Mediterranis".

Aquest és un dels acords més destacats del Consell de Ministres corresponents a l'administració intervinguda de la Generalitat. Altres acords destacables són les modificacions pressupostàries que permeten aportar 8,2 milions d'euros a les universitats públiques per compensar el descens d'ingressos degut a una reducció més gran del prevista de les matriculacions d'alumnes. També s'han aprovat 12,8 milions d'euros en ajudes a agricultors per la transformació i millora dels regadius, i 20,4 milions per pagar el lloguer dels 775 vehicles del Govern.

Igualment, s'ha reconegut un deute de 7,5 milions pel Parc Científic de Barcelona, que es pagarà amb el FLA del 2017, i dos endeutaments a llarg termini amb l'estació d'esquí Boí-Taüll per valor d'1,2 milions, i amb l'empresa concessionària de l'Eix Diagonal, la carretera entre Vilanova, Vilafranca, Igualada i Manresa, per valor de 55 milions. També s'ha reconegut un deute de 933.000 euros pel servei de traducció i interpretació als jutjats entre juliol i novembre, i s'aportaran 1,3 milions a Foment del Treball i Fepime per cursos de formació ocupacional. Així mateix, s'aportaran 525.000 euros al Consell Comarcal del Baix Llobregat per al control de mosquits.