Es lliura l'autor del tiroteig al bar de Sant Carles de la Ràpita

El presumpte autor del tiroteig del passat dimecres en un bar de Sant Carles de la Ràpita es va personar ahir al migdia a la caserna de la Guàrdia Civil de la mateixa població per lliurar-se a les autoritats. L'home, veí de la Ràpita de 49 anys d'edat, estava buscat pels Mossos per l'agressió a trets de pistola a l'interior del bar Punxa'm Pinxo amb el resultat de dos ferits: la seva excompanya sentimental, de 32 anys, i un amic d'ella, de 46. Els ferits continuen ingressats a l'hospital i no es tem per la seva vida. Segons fonts properes al cas, els Mossos van detenir el dimecres a la nit la dona de l'acusat, com a còmplice.