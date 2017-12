L'endeutament creix 2.415 milions en el tercer trimestre

L'endeutament de Catalunya en el tercer trimestre s'ha situat en 76.831 milions d'euros, cosa que suposa 108 milions més que el segon trimestre, el 0,14% més, i 2.415 milions més que el tercer trimestre de l'any passat, el 3,25% més, segons dades publicades pel Banc d'Espanya.

En el conjunt de les administracions públiques, l'endeutament fins al setembre s'ha situat en 1,136 bilions d'euros, 27.738 milions d'euros, el 2,5% més que al setembre de l'any passat. La ràtio en relació amb el PIB es va situar en el 98,7%, 1,2 punts percentuals menys que al setembre del 2016. El govern espanyol té l'objectiu de tancar aquest exercici del 2017 amb el 98,1% del PIB.

L'endeutament de totes les comunitats autònomes es va situar en 284.407 milions d'euros, suposant el 24,7 del PIB espanyol, i un augment percentual del 4,3% en relació amb al setembre del 2016.

Per altra banda, el PIB català ha crescut el 3,4% durant el tercer trimestre del 2017, quatre dècimes més que en el trimestre anterior, en el qual va augmentar el 3%, segons dades publicades ahir per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Si es compara amb la resta d'Espanya, l'economia catalana ha crescut durant aquest període tres dècimes per damunt de l'increment mitjà estatal, que s'ha situat en el 3,1 %, mentre que, si es fa amb els països europeus, els ha superat en vuit dècimes, ja que aquests han registrat de mitjana un augment del 2,6%.

Paral·lelament, el Banc d'Espanya va retallar ahir en una dècima les seves previsions de creixement del PIB per al 2018 i 2019, fins a deixar-les en el 2,4% i 2,1%, respectivament, com a conseqüència de la incertesa associada a la situació a Catalunya.